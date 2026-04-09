Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.531,00€) - 09.04.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.531,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -40,60 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,90 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +1,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um +0,95 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,79 % 1 Monat -0,67 % 3 Monate -15,90 % 1 Jahr +24,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Kurs- und Fundamentaussichten: erwartete Auftragspotenziale (SAFE/Rumänien, Bundeswehr‑Drohne, Luchs‑Optronik), Berichte zu Drohnenkäufen, mögliche Exportrisiken (Schweiz), großes Handelsvolumen und kurzfristige Gewinnmitnahmen nach Trump‑Rhetorik sowie Szenarien für erhöhte Rüstungsnachfrage bei geopolitischer Eskalation.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,24 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,77 %. Thales notiert im Minus, mit -1,29 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,47 %. Lockheed Martin legt um +0,07 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,63 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.