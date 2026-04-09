Delivery Hero - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.04.2026

Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 16,070€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,645 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,49 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,90 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +2,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Delivery Hero um -26,44 % verloren.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,70 % 1 Monat -7,00 % 3 Monate -28,90 % 1 Jahr -24,96 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd. € wert.

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Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.