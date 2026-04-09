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    Verbio Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 09.04.2026

    Am 09.04.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +4,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 09.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,64 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -15,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,76, mit einem Plus von +4,64 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -7,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,89 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +74,93 %.

    Verbio Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,15 %
    1 Monat +28,89 %
    3 Monate +68,12 %
    1 Jahr +377,73 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio-Kurs- und Bewertungsfragen. Politische Vorgaben zu Biokraftstoffen könnten Nachfrage beeinflussen, während Ölpreis- und Versorgungssorgen den Trend belasten. Kritiker sehen aktuell eine Überbewertung (hohes KGV; EBITDA ca. 200 Mio.; 2026 voraussichtlich deutlich schwächer) und erwarten weitere Abgaben, während Berichte zu Q3 neue Impulse liefern könnten.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd. € wert.

    Verbio, Karoon Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %.

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +4,59 %
    -7,15 %
    +28,89 %
    +68,12 %
    +377,73 %
    -2,83 %
    +0,05 %
    +364,00 %
    +127,88 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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