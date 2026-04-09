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    BYD - Aktie verliert deutlich - 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -3,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD - Aktie verliert deutlich - 09.04.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

    Die BYD Aktie ist bisher um -3,70 % auf 11,176 gefallen. Das sind -0,430  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BYD-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,28 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um +4,10 % gewonnen.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,56 %
    1 Monat +5,03 %
    3 Monate +7,28 %
    1 Jahr -9,86 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kursentwicklung, fundamental/technische Aspekte. Der Kurs zieht gegenüber Tesla und Traditionsmarken an, auch dank Ölpreisumfeld. Der Brasilien-Skandal belastet Fundamentals, Kreditzugänge und Verzögerungen im Bahia-Werk. Blade-Batterie mit 8 Jahren/250.000 km Garantie und schnelle Ladeleistung werden diskutiert; daraus ergeben sich Impulse für Volumenmodelle und Kostenreduktionen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,13 Mrd. € wert.

    Verbio, Karoon Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    631 Milliarden Markt – Mit Rheinmetall, NEO Battery Materials und BYD an der Spitze des Batteriebooms


    Die globale Energiewende hat einen stillen, aber mächtigen Treiber: die Batterie. Nicht länger bloßer Speicher, sondern strategisches Herzstück von Mobilität, Rüstung und Netzstabilität. 2026 verschärfen sich geopolitische Rohstoffkonflikte, während …

    So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,35 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,60 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,39 %. Xylem verliert -0,02 % NIO notiert im Plus, mit +3,83 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,02 %.

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -3,58 %
    -1,79 %
    +5,03 %
    +7,28 %
    -9,86 %
    +27,01 %
    +77,96 %
    +624,88 %
    +4.504,94 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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