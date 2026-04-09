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    Deutsche Rohstoff Aktie gewinnt an Wert - 09.04.2026

    Am 09.04.2026 ist die Deutsche Rohstoff Aktie, bisher, um +2,89 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie gewinnt an Wert - 09.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Rohstoff Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,89 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Rohstoff Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,20, mit einem Plus von +2,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutsche Rohstoff Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +5,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +92,43 % gewonnen.

    Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,03 %
    1 Monat +9,30 %
    3 Monate +97,06 %
    1 Jahr +206,69 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Rohstoff Aktie (DRAG) im Zusammenhang mit Ölpreis-/Geopolitik-Risiken. Die Diskussion erwartet teils eine Rückkehr über 100 €, warnt aber vor Unsicherheit durch Iran/Straßenblockaden. Strategisch wird die Almonty-Beteiligung als Treiber genannt, mit Kursen um 15–17 €, während Studienziele wie 139 € als veraltet betrachtet werden.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 480,52 Mio. € wert.

    Verbio, Karoon Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. Equinor notiert im Plus, mit +0,68 %. ENI notiert im Plus, mit +1,32 %. Shell verliert -0,11 % TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,35 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    +4,39 %
    +5,03 %
    +9,30 %
    +97,06 %
    +206,69 %
    +230,40 %
    +658,06 %
    +592,37 %
    +1.061,49 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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