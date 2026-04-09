Deutsche Rohstoff Aktie gewinnt an Wert - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Rohstoff Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,89 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Rohstoff Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,20€, mit einem Plus von +2,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutsche Rohstoff Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +5,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +92,43 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,03 % 1 Monat +9,30 % 3 Monate +97,06 % 1 Jahr +206,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Rohstoff Aktie (DRAG) im Zusammenhang mit Ölpreis-/Geopolitik-Risiken. Die Diskussion erwartet teils eine Rückkehr über 100 €, warnt aber vor Unsicherheit durch Iran/Straßenblockaden. Strategisch wird die Almonty-Beteiligung als Treiber genannt, mit Kursen um 15–17 €, während Studienziele wie 139 € als veraltet betrachtet werden.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 480,52 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. Equinor notiert im Plus, mit +0,68 %. ENI notiert im Plus, mit +1,32 %. Shell verliert -0,11 % TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,35 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.