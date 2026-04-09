Xiaomi Aktie mit Kursrutsch - -4,01 % - 09.04.2026

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -4,01 % auf 3,4315€ gefallen. Das sind -0,1435 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,92 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -17,41 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +1,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -21,21 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,48 % 1 Monat -6,78 % 3 Monate -17,41 % 1 Jahr -25,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi-Aktie, Kursentwicklung, Chartlage und die Substanz von Prognosen. Kernpunkte sind unklare Trendwechsel, wiederkehrende Fehlschätzungen und die Frage, ob der Aufwärts- oder Abwärtsimpuls anhält. Technisch schwankt der Preis um 3,5 €, Unterstützung ca. 3,1–3,2 €. Fundamentale Perspektiven sehen Wachstumspotenzial (Smartphones, EV, KI); langfristiges Ziel ca. 4,8 €, bis 2030 auch 10–15 € möglich. Analystenkonsens: Kauf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,76 Mrd. € wert.

Die Aktie der Xiaomi Corporation hat seit ihrem Hoch im September 2025 einen erheblichen Teil ihres Börsenwertes eingebüßt. Hinter der deutlichen Korrektur steht jedoch weniger ein strukturelles Problem als vielmehr ein tiefgreifender Umbau des Geschäftsmodells, der kurzfristig belastet, langfristig aber neue Wachstumsperspektiven eröffnen könnte. Vom Smartphone-Hersteller zum Technologieökosystem Der Technologiekonzern Xiaomi hat in den vergangenen […] The post Xiaomi-Aktie: Wann ist der Boden endlich erreicht? first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,55 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,82 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.