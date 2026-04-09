Börsenstart Europa - 09.04. - TecDAX schwach -1,30 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:50:21) bei 23.806,51 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: Brenntag +1,62 %, BASF +1,55 %, Deutsche Boerse +0,99 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,46 %, Mercedes-Benz Group -1,91 %, Volkswagen (VW) Vz -1,83 %
Der MDAX steht aktuell (09:50:24) bei 29.908,33 PKT und fällt um -1,23 %.
Top-Werte: Lanxess +2,55 %, Nordex +2,16 %, flatexDEGIRO +1,54 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,61 %, Nemetschek -3,18 %, Delivery Hero -2,92 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.541,04 PKT und fällt um -1,30 %.
Top-Werte: Nordex +2,16 %, SILTRONIC AG +1,79 %, SUESS MicroTec +0,22 %
Flop-Werte: Ottobock -3,62 %, Nagarro -3,57 %, Nemetschek -3,18 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.860,07 PKT und verliert bisher -1,04 %.
Top-Werte: BASF +1,55 %, Air Liquide +1,49 %, TotalEnergies +1,44 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,78 %, Adyen Parts Sociales -2,51 %, Rheinmetall -2,46 %
Der ATX steht bei 5.622,46 PKT und verliert bisher -0,51 %.
Top-Werte: Andritz +2,97 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,24 %, Verbund Akt.(A) +1,15 %
Flop-Werte: DO & CO -3,75 %, OMV -2,10 %, voestalpine -1,65 %
Der SMI steht bei 13.073,06 PKT und verliert bisher -1,15 %.
Top-Werte: Swiss Life Holding +1,02 %, Swisscom +0,75 %, Swiss Re -0,03 %
Flop-Werte: Logitech International -1,60 %, UBS Group -1,00 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,88 %
Der CAC 40 steht bei 8.216,62 PKT und verliert bisher -0,87 %.
Top-Werte: Air Liquide +1,49 %, TotalEnergies +1,44 %, SAFRAN +1,01 %
Flop-Werte: Capgemini -2,94 %, Dassault Systemes -2,85 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,78 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:25) bei 3.059,03 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +0,43 %, AstraZeneca -0,11 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,15 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -5,27 %, Tele2 (B) -2,86 %, Nordea Bank Abp -2,12 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.540,00 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,65 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,07 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,00 %, Jumbo -1,59 %, Coca-Cola HBC -1,47 %
