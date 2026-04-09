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    YOC AG Forecasts EUR 39M–41M Revenue & Better Profitability in 2026

    YOC AG projects rising revenues and earnings for 2026, signaling stronger profitability and a return to positive net income after 2025’s loss.

    YOC AG Forecasts EUR 39M–41M Revenue & Better Profitability in 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • YOC AG expects group revenues for fiscal year 2026 of EUR 39.0–41.0 million (2025: approx. EUR 37.1 million).
    • Forecasted EBITDA for 2026 is EUR 3.0–4.5 million, up from approx. EUR 2.4 million in 2025, indicating improved profitability.
    • Net income for 2026 is expected to be roughly EUR 0.0–1.5 million (2025: approx. EUR -0.4 million).
    • Announcement published as inside information under Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on 09-Apr-2026.
    • EBITDA is defined according to YOC AG’s 2024 Annual Report (page 74).
    • Company details: YOC AG (ISIN DE0005932735), Berlin; notifying person Dirk-Hilmar Kraus; Investor Relations: ir@yoc.com.

    The next important date, Publication of the annual financial report, at YOC is on 28.04.2026.

    The price of YOC at the time of the news was 6,0100EUR and was up +16,59 % compared with the previous day.


    YOC

    +3,10 %
    -0,73 %
    -17,52 %
    -47,50 %
    -63,60 %
    -58,00 %
    -37,60 %
    +96,76 %
    -70,54 %
    ISIN:DE0005932735WKN:593273





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