YOC AG: Umsatzerwartung von 39-41 Mio. EUR & Profitabilitätssteigerung 2026
Die YOC AG blickt optimistisch auf 2026: Steigende Umsätze, verbessertes EBITDA und ein erwarteter Ergebnissprung markieren den nächsten Schritt zu höherer Profitabilität.
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- Die YOC AG plant für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse zwischen 39,0 Mio. EUR und 41,0 Mio. EUR
- Im Vergleich zu 2025 (ca. 37,1 Mio. EUR) wird ein Umsatzzuwachs erwartet
- Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll zwischen 3,0 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR liegen, gegenüber ca. 2,4 Mio. EUR in 2025
- Das Konzernperiodenergebnis wird voraussichtlich zwischen 0,0 Mio. EUR und 1,5 Mio. EUR liegen, im Vergleich zu ca. -0,4 Mio. EUR in 2025
- Die Prognosen basieren auf vorläufigen Zahlen und Insiderinformationen, veröffentlicht am 09.04.2026
- Ziel ist die Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei YOC ist am 28.04.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,53 % im Plus.
+3,10 %
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