Rheinmetall: Das Kursziel liegt jenseits von 2000 Euro!

Die Investmentbank identifizierte die Geschäftsbereiche Fahrzeugsysteme, Waffen und Munition als Kern des Geschäfts des Rüstungsgherstellers. Diese Geschäftsbereiche hätten im Jahr 2024 mehr als 80 Prozent des EBIT des Unternehmens ausgemacht. Und Goldman bemerkt an dieser Stelle, dass beide Segmente die kurzfristigen Verteidigungslücken Europas abdecken würden.

Goldman Sachs jedenfalls denkt längerfristig. In einer aktuellen Studie untersucht die Bank, inwieweit Rheinmetall von den europäischen Rüstungsmilliarden profitieren könnte.

Trotz Waffenstillstands mit dem Iran: Können Rüstungstitel noch überzeugen?

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Die Bank prognostiziert für den Geschäftsbereich Fahrzeugsysteme ein jährliches EBIT-Wachstum von 43 Prozent, besonders getrieben durch das Wachstum von gepanzerten Fahrzeugen und Lkws.

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Das Segment Waffen und Munition solle wiederum ein jährliches EBIT-Wachstum von 38 Prozent erzielen, vor allem aufgrund der gesteigerten Produktion von 155-mm-Granaten und Munition mittleren Kalibers.

Die Analysten setzen aufgrund ihrer Prognose die Rheinmetall-Aktie auf die "European Conviction List" für besonders aussichtsreiche Werte. Das Anlageurteil "Buy" mit einem Kursziel von 2300 Euro wurde bestätigt.

Laut Analyst Sam Burgess ist das Rüstungsunternehmen führend in der europäischen Rüstungsindustrie. Rheinmetall profitierte von dem Aufrüstungszyklus, nach drei Dekaden vernachlässigter Investitionen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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