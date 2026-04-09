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    Globaler Hitzeschub?

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    Super-El-Niño und Iran-Krieg: Droht der nächste Preisschock?

    Neben dem Iran-Krieg, könnten ein möglicher Super-El-Niño und teurer Dünger die Preise für Reis, Zucker, Kaffee und Kakao weiter in die Höhe treiben. Das Risiko eines neuen Preisschubs für Verbraucher wächst.

    Globaler Hitzeschub? - Super-El-Niño und Iran-Krieg: Droht der nächste Preisschock?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Für Verbraucherinnen und Verbraucher braut sich die nächste heikle Mischung zusammen. Laut einem Bericht von CNBC droht im Jahr 2026 eine gefährliche Doppelbelastung für die weltweiten Lebensmittelpreise – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Haushalte von der letzten Inflationswelle noch nicht erholt haben.

    Der erste Treiber ist geopolitisch. Der Krieg mit dem Iran hat die Märkte für Öl, Gas und Düngemittel erschüttert. Besonders brisant ist, dass normalerweise rund ein Drittel des weltweiten Seehandels mit Düngemitteln durch die Straße von Hormus läuft. Höhere Energie- und Düngerkosten treffen die Landwirtschaft direkt – und am Ende oft die Verbraucher:innen.

    Doch das eigentliche Risiko könnte noch größer sein. Klimaforscher halten es für zunehmend wahrscheinlich, dass sich in den kommenden Monaten ein starkes El-Niño-Ereignis entwickelt. US-Meteorologen sehen für die Monate Oktober bis Dezember eine Chance von etwa eins zu drei auf ein starkes Ereignis. Europäische Modelle gehen laut CNBC sogar teilweise von einer noch höheren Wahrscheinlichkeit für einen besonders heftigen Super-El-Niño aus.

    El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen im Pazifik, bei dem sich das Oberflächenwasser im östlichen und zentralen Tropenpazifik ungewöhnlich stark erwärmt. Dadurch verändern sich Luftdruck, Windmuster und Meeresströmungen, was weltweit Folgen für das Wetter haben kann.

    Die Folgen wären: Dürren, Wasserknappheit und Ernteprobleme in wichtigen Agrarregionen. Besonders anfällig wären demnach Kakao, Speiseöle, Reis und Zucker. Aber auch Bananen, Tee, Kaffee, Schokolade sowie Fleisch von mit Soja gefütterten Tieren könnten unter Druck geraten.

    Damit wächst die Gefahr, dass sich zwei Preistreiber gegenseitig hochschaukeln: teurer Dünger durch den Krieg und schwächere Ernten durch die Wetterextreme. Das UN-Welternährungsprogramm warnte bereits, dass die Zahl der akut hungernden Menschen um 45 Millionen steigen könnte, wenn der Iran-Krieg andauert und der Ölpreis über 100 US-Dollar bleibt.

    Für Anleger und Verbraucher ist das ein Warnsignal. Der nächste Inflationsschub könnte nicht an der Tankstelle, sondern im Einkaufswagen beginnen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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