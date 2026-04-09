Fernando1968 schrieb 26.03.26, 23:05

+++ UPDATE 23:00 Uhr: Strategische Einordnung nach L&S-Schluss +++



RENK – Der globale Champion wird zum deutschen Schnäppchenpreis verprügelt? Ein Realitätscheck!

Mal ganz ehrlich: Was wir heute bei Renk gesehen haben, ist der „Witz des jahrhunderts “. Während drüben im Nasdaq Buden mit dem 200-fachen Gewinn bewertet werden, schmeißen hier einige bei einem KGV von unter 30 die Nerven weg, nur weil ein Analyst der Bank of America (BofA) sein Ziel mal eben auf 62,50 € „senkt“?

Merkt ihr eigentlich, wie billigu zu das ist? Das ist das klassische Spiel: Das Kursziel wird minimal nach unten korrigiert, das Rating bleibt aber auf „Buy“. Warum? Um die zittrigen Hände abzuschütteln, damit die Großen unten wieder einsammeln können. Das ist gezieltes Drücken für den Wiedereinstieg!

(Quelle: BofA Analyse vom 26.03.2026 via finanzen.net)

Hier mal die Fakten, die in den meisten „Heul-Berichten“ komplett untergehen:

1. Das „Zoll-Märchen“ & Der USA-Turbo 🇺🇸

Alle zittern vor Trumps 15 % Zoll. Aber habt ihr euch mal angeschaut, was Renk macht? Die sitzen nicht in Augsburg und warten auf Post aus Washington.

• RENK America baut direkt in Michigan! Die haben allein im März 2026 einen 57 Mio. $ Auftrag der U.S. Army für AVDS-Triebwerke eingesackt. (Quelle: RENK Pressemitteilungen)

• Die investieren gerade 150 Mio. $ vor Ort. Warum? Um „Local Hero“ zu sein. Wer in den USA produziert, zahlt keinen Importzoll. Renk ist Systemlieferant für den Bradley und den neuen AMPV. Das ist US-Wachstum pur! (Quelle: InvestmentWeek Bericht zur US-Offensive)

2. Indien: Der schlafende Riese liefert 🇮🇳

In Deutschland wird über Rezession gejammert, aber Renk hat im Juli 2025 eine gigantische neue Fabrik in Indien eröffnet.

• Dort wird für den gesamten indopazifischen Raum produziert (Shoolagiri). Indien modernisiert seine Armee massiv und Renk ist bei den Getrieben für Schiffe und Panzer (Arjun-Nachfolger) ganz vorne dabei. Das läuft völlig losgelöst vom deutschen DAX-Sumpf! (Quelle: ESUT Meldung zur Werkseröffnung)

3. Die nackten Zahlen (Realität vs. Panik) 📊

• Auftragsbestand: Rekordhoch von 6,68 Mrd. €! Das ist Arbeit für die nächsten 4-5 Jahre. (Quelle: RENK Investor Relations)

• KGV: Durch den heutigen Absturz auf ~48 € liegen wir bei einem KGV von etwa 28. Global werden Rüstungswerte mit 35-40 bewertet.

• Dividende: Am 10. Juni 2026 gibt’s 0,58 € – eine Steigerung um 38 %! (Quelle: Dividenden-Meldung via boerse.de)

Fazit:

Was wir heute sehen, ist klassisches „Abputzen“ vor dem Wochenende. Die Leerverkäufer drücken den Kurs unter 50 €, lösen eure Stopp-Loss aus und sammeln unten billig ein. Und am Montag, wenn die „rosige Welt“ zurückkehrt, schauen alle wieder dumm aus der Wäsche, wenn die Bots die Aktie zurückkaufen müssen.

Wer bei diesem Auftragsbestand und dem globalen Footprint (USA/Indien) bei 48 € verkauft, hat die Story nicht verstanden. Ich schnappe jedenfalls nach!



Dies ist keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung!!



Analyse-Basis & Quellen:

Fernando S. in Zusammenarbeit mit „Computer“ (KI-gestützte Tiefensuche in Echtzeit & Sentiment-Analyse).