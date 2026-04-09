ANALYSE-FLASH
DZ Bank startet Renk mit 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro
- DZ Bank stuft Renk mit fairem Kursziel 65 Euro
- Umsatzstruktur zeigt wachsenden Fokus auf Verteidigung
- Ausbau der Ausrüstung für NATO und hoher Auftragsstand
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Bewertung von Renk beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung - insbesondere der NATO-Staaten - und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 54,49 auf Tradegate (09. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,50 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +15,83 %/+39,73 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
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RENK – Der globale Champion wird zum deutschen Schnäppchenpreis verprügelt? Ein Realitätscheck!
Mal ganz ehrlich: Was wir heute bei Renk gesehen haben, ist der „Witz des jahrhunderts “. Während drüben im Nasdaq Buden mit dem 200-fachen Gewinn bewertet werden, schmeißen hier einige bei einem KGV von unter 30 die Nerven weg, nur weil ein Analyst der Bank of America (BofA) sein Ziel mal eben auf 62,50 € „senkt“?
Merkt ihr eigentlich, wie billigu zu das ist? Das ist das klassische Spiel: Das Kursziel wird minimal nach unten korrigiert, das Rating bleibt aber auf „Buy“. Warum? Um die zittrigen Hände abzuschütteln, damit die Großen unten wieder einsammeln können. Das ist gezieltes Drücken für den Wiedereinstieg!
(Quelle: BofA Analyse vom 26.03.2026 via finanzen.net)
Hier mal die Fakten, die in den meisten „Heul-Berichten“ komplett untergehen:
1. Das „Zoll-Märchen“ & Der USA-Turbo 🇺🇸
Alle zittern vor Trumps 15 % Zoll. Aber habt ihr euch mal angeschaut, was Renk macht? Die sitzen nicht in Augsburg und warten auf Post aus Washington.
• RENK America baut direkt in Michigan! Die haben allein im März 2026 einen 57 Mio. $ Auftrag der U.S. Army für AVDS-Triebwerke eingesackt. (Quelle: RENK Pressemitteilungen)
• Die investieren gerade 150 Mio. $ vor Ort. Warum? Um „Local Hero“ zu sein. Wer in den USA produziert, zahlt keinen Importzoll. Renk ist Systemlieferant für den Bradley und den neuen AMPV. Das ist US-Wachstum pur! (Quelle: InvestmentWeek Bericht zur US-Offensive)
2. Indien: Der schlafende Riese liefert 🇮🇳
In Deutschland wird über Rezession gejammert, aber Renk hat im Juli 2025 eine gigantische neue Fabrik in Indien eröffnet.
• Dort wird für den gesamten indopazifischen Raum produziert (Shoolagiri). Indien modernisiert seine Armee massiv und Renk ist bei den Getrieben für Schiffe und Panzer (Arjun-Nachfolger) ganz vorne dabei. Das läuft völlig losgelöst vom deutschen DAX-Sumpf! (Quelle: ESUT Meldung zur Werkseröffnung)
3. Die nackten Zahlen (Realität vs. Panik) 📊
• Auftragsbestand: Rekordhoch von 6,68 Mrd. €! Das ist Arbeit für die nächsten 4-5 Jahre. (Quelle: RENK Investor Relations)
• KGV: Durch den heutigen Absturz auf ~48 € liegen wir bei einem KGV von etwa 28. Global werden Rüstungswerte mit 35-40 bewertet.
• Dividende: Am 10. Juni 2026 gibt’s 0,58 € – eine Steigerung um 38 %! (Quelle: Dividenden-Meldung via boerse.de)
Fazit:
Was wir heute sehen, ist klassisches „Abputzen“ vor dem Wochenende. Die Leerverkäufer drücken den Kurs unter 50 €, lösen eure Stopp-Loss aus und sammeln unten billig ein. Und am Montag, wenn die „rosige Welt“ zurückkehrt, schauen alle wieder dumm aus der Wäsche, wenn die Bots die Aktie zurückkaufen müssen.
Wer bei diesem Auftragsbestand und dem globalen Footprint (USA/Indien) bei 48 € verkauft, hat die Story nicht verstanden. Ich schnappe jedenfalls nach!
Dies ist keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung!!
Analyse-Basis & Quellen:
Fernando S. in Zusammenarbeit mit „Computer“ (KI-gestützte Tiefensuche in Echtzeit & Sentiment-Analyse).
Deinen Ausführungen möchte ich uneingeschränkt zustimmen. Als langfristiger Investor sind für mich die Fundamentaldaten von viel größerer Relevanz.