MWB RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Aktien von Gea bei unverändertem Kursziel von 68 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Jens-Peter Rieck begründete die Abstufung am Donnerstag mit der starken Kursrally. Die Telefonkonferenz mit Analysten zum anstehenden Bericht für das erste Quartal habe gleichwohl seine Einschätzung gestützt, dass der Anlagenbauer durch die konjunkturell gegenwärtig schwierige Phase gut hindurchkomme./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 62,00EUR auf Tradegate (09. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Jens-Peter Rieck

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,00 € , was eine Steigerung von +10,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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