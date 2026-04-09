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    AKTIE IM FOKUS

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    Tui wieder merklich schwächer bei brüchiger Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Aktien nach Vortageserholung wieder schwach
    • Metzler senkt Ziel auf 13 Euro und empfiehlt Kauf
    • Waffenruhe schafft Tui Zeitfenster für Hormus
    AKTIE IM FOKUS - Tui wieder merklich schwächer bei brüchiger Waffenruhe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tui haben am Donnerstag nach der Vortageserholung um zwischenzeitlich mehr als 13 Prozent wieder zu den schwächsten Werten im MDax gehört. Angesichts der brüchigen Waffenruhe im Nahen Osten verloren sie fast 4 Prozent auf 6,95 Euro. Seit Kriegsbeginn Ende Februar liegen sie 14 Prozent im Minus. Der Index der mittelgroßen Werte büßte mehr als ein Prozent ein. Auch Lufthansa-Aktien waren schwach.

    Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler ließ den Kriegseinfluss in sein Bewertungsmodell einfließen und kam nun auf ein etwas geringeres Kursziel von 13 Euro bei Tui. Angesichts des deutlichen Kurspotenzials blieb er bei seiner Kaufempfehlung. Er geht dabei davon aus, dass die Hannoveraner in etwa den operativen Gewinn des Vorjahres halten können.

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    Die zweiwöchige Waffenruhe öffne Tui ein "kritisches Zeitfenster", in dem man mit zwei Kreuzfahrtschiffen vermutlich die Straße von Hormus passieren könnte, so Demeter. Der Iran hat zugesagt, die auch für die globale Wirtschaft als Versorgungsweg so wichtige Meerenge freizugeben. Der Krieg hat bei Tui allerdings laut Demeter bereits messbaren Schaden hinterlassen. Denn beide Schiffe dürften zwei Monate brach gelegen haben, wenn sie im Mai hoffentlich ihre Mittelmeer-Routen wieder aufnähmen.

    Auch die Aktien der Lufthansa leiden am Donnerstag wieder merklich unter der Unsicherheit und höheren Ölpreisen. Die Flugbegleiter des Konzerns sind für Freitag zudem zu einem Streik aufgerufen. In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Angaben der Gewerkschaft Ufo um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Regionaltochter Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln./ag/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 7,818 auf Tradegate (09. April 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +7,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +55,24 %/+27,01 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Diskussion über historische/aktuelle Kursniveaus (1996/jetzt 7–9 €, frühere Spitze ~30 €), hohe Volatilität durch Streiks und Nahost-Konflikt, mögliche Stilllegung von bis zu 40 Jets und gedrosseltes Wachstum 2026, Einfluss schwacher Delta-Zahlen sowie eine mögliche Senkung der Ticketsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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