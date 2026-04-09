Linksfraktionschef
Nicht Hormus-Meerenge mit absichern
- Pellmann mahnt zur Zurückhaltung bei Hormus-Einsatz
- Pellmann fordert Merz auf Trump klar zu kritisieren
- Nato-Verbündete zögern bei Sicherung der Meerenge
BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung an einer Absicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus mahnt Linke-Fraktionschef Sören Pellmann die Bundesregierung zur Zurückhaltung. "Wir als Linke sind der festen Überzeugung, dass genau das weder ein guter Weg ist, noch zur Deeskalation beiträgt, sondern mehr zur Eskalation", sagte Pellmann im ntv- "Frühstart". "Deswegen sollte sich Deutschland insbesondere in einer militärischen Sicherung der Straße von Hormus nicht beteiligen." Er rate der Bundesregierung, sich deutlich zurückzuhalten, jetzt mehr auf Diplomatie und weniger auf Kräftemessen zu setzen.
US-Präsident Donald Trump hatte die Nato-Verbündeten unter anderem aufgefordert, die USA bei der Sicherung der wichtigen Seestraße zu unterstützen. Diese hielten sich allerdings angesichts der laufenden Kampfhandlungen mit Zusagen zurück. Seit Beginn der Waffenruhe in der Nacht zum Mittwoch haben Medienberichten und Datenanalysten zufolge nur vereinzelt Schiffe die Meerenge passiert.
Pellmann: Merz muss Trump gegenüber deutlich werden
Von Kanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet Pellmann deutliche Worte Richtung USA. Merz, der offensichtlich eine gewisse Freundschaft zu Donald Trump habe, müsse deutlich klarer sagen, dass die USA im Iran völkerrechtswidrig handelten, so Pellmann. "Und damit zu drohen, eine gesamte Bevölkerung auszulöschen, ein gesamtes Volk zu vernichten, das ist in einer Schäbigkeit nicht mehr zu überbieten. Und hier hätte es deutlich auch öffentliche Worte von Friedrich Merz bedurft." Trump hatte unter anderem angedroht, die iranische Zivilisation durch ein Bombardement der zivilen Infrastruktur auszulöschen./thn/DP/stw
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