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    MBB Aktie crasht -4,93 % - 09.04.2026

    Am 09.04.2026 ist die MBB Aktie, bisher, um -4,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.

    Besonders beachtet! - MBB Aktie crasht -4,93 % - 09.04.2026
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

    MBB Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MBB Aktie. Mit einer Performance von -4,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,11 %, geht es heute bei der MBB Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei MBB abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,33 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MBB Aktie damit um +7,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MBB einen Rückgang von -9,89 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

    MBB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,90 %
    1 Monat -7,56 %
    3 Monate -13,33 %
    1 Jahr +31,37 %

    Informationen zur MBB Aktie

    Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 979,60 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von INDUS Holding und Co.

    INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %.

    MBB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MBB

    -4,81 %
    +7,47 %
    -6,50 %
    -13,02 %
    +31,88 %
    +135,22 %
    +45,64 %
    +605,69 %
    +1.385,00 %
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