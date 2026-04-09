TÜV NORD GROUP / Bilanz 2025: TÜV NORD GROUP treibt Wachstum in ...

Geopolitische Spannungen, hybride Bedrohungen und technologische Umbrüche wie künstliche Intelligenz (KI) verändern die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. "Diese neue Realität stellt auch die TÜV NORD GROUP vor erweiterte Aufgaben, die wir tatkräftig angehen", stellte der Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp bei der Jahrespressekonferenz in Hannover heraus: "Unternehmen müssen ihre Strukturen an sicherheitsrelevante Anforderungen anpassen. Mit unserer technischen Expertise stärken unsere Expertinnen und Experten bereits heute weltweit die Sicherheit und Resilienz zentraler Infrastrukturen und industrieller Systeme."

- TÜV NORD GROUP erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 6,0 Prozent auf 1,795 Mrd. Euro - Das Ergebnis (EBIT) steigt ggü. 2024 um 5 Mio. Euro auf 94,8 Mio. Euro, die EBIT-Rendite beträgt wie im Vorjahr 5,3 Prozent - Die Inlands-Rendite wird durch die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland und steigende Kosten belastet - Die Geschäftsentwicklung im Ausland verläuft stabil, Umsatzwachstum und Rendite liegen auf hohem Niveau - Die Zahl der Mitarbeitenden beträgt insgesamt 15.781 (Stichtag: 31. Dezember 2025), ein Anstieg ggü. Vorjahr um 344 (davon 127 im Inland) - Ausblick: TÜV NORD GROUP treibt die Sicherheit kritischer Infrastrukturen (KRITIS), erhöhte Cybersecurity und den Schutz persönlicher Daten gezielt weiter voran - Angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten beschleunigt die TÜV NORD GROUP die Transformation zur flexiblen, resilienten Organisation durch Digitalisierung, interne Effizienzprogramme und gezielte Investitionen

Mit der europäischen NIS2-Richtlinie unterliegen rund 30.000 Unternehmen in Deutschland erweiterten Berichtspflichten. Parallel schafft das vor wenigen Wochen in Kraft getretene KRITIS-Dachgesetz einen neuen Rahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen. Besonders betroffen sind zentrale Bereiche wie Energie- und Wasserversorgung, IT- und Kommunikationsnetze, Logistik und Verkehr sowie Industrieanlagen und Rechenzentren.



Dirk Stenkamp: "Der Stromausfall zum Jahreswechsel in Berlin nach einer gezielten Attacke hat gezeigt, wie verwundbar kritische Infrastrukturen sind. Solche Vorfälle unterstreichen, dass es dringend geboten ist, Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu überprüfen und Systeme unter Beachtung des Datenschutzes widerstandsfähiger zu machen. Mit unserer breiten technischen Expertise werden Risiken frühzeitig erkannt und die Resilienz zentraler Infrastrukturen nachhaltig gestärkt, z. B. in Rechenzentren, bei Energieversorgern oder in Krankenhäusern. Diese Aufgaben werden zunehmend zu Schwerpunkten unserer Tätigkeiten in den kommenden Jahren."

57 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage im Auftrag der TÜV NORD GROUP ("Kritische Infrastruktur aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher", bundesweit 1.005 Teilnehmende, Zeitraum: 20.-27. März 2026) heben die zentrale Rolle unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsorganisationen bei der Überwachung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen hervor. Die Befragten verbinden mit TÜV NORD Objektivität und die Fähigkeit, Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren - Kompetenzen, die sie weder den KRITIS-Unternehmen selbst noch staatlichen Stellen in gleichem Maße zuschreiben. Unabhängigen Prüforganisationen wird damit eine bedeutende Funktion bei der Sicherstellung und Einhaltung von Standards in kritischen Infrastrukturen zugeschrieben.



Mit Blick auf andauernde globale Spannungen und Konflikte sagte Dirk Stenkamp, der im Juni 2026 auch den Vorsitz des TÜV-Verbandes in Berlin übernehmen wird, dass die TÜV-Unternehmen bereits heute in sicherheits- und resilienzrelevanten Feldern aktiv seien. Für TÜV NORD nannte er beispielhaft die Prüfung und Zertifizierung von Drohnen, Audits in Zulieferunternehmen der Verteidigungsindustrie sowie die Bewertung der militärischen Belastbarkeit von Straßen, Brücken und Schienen. Mit Kerndienstleistungen wie Materialprüfung und Zertifizierung und ihrer internationalen Aufstellung seien Prüfunternehmen wie TÜV NORD grundsätzlich in der Lage, die zunehmend großvolumigen und komplexen Beschaffungsprozesse im Militärsektor wirksam zu entlasten und zu beschleunigen.

Im Berichtsjahr 2025 hat der Konzern seinen Umsatz auf 1,795 Mrd. Euro gesteigert (Vorjahr: 1,694 Mrd. Euro). Das EBIT wuchs um fünf auf 94,8 Mio. Euro. Die Umsatzrendite blieb mit 5,3 Prozent stabil. Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach: "Besonders international erleben wir eine dynamische Entwicklung, von der das gesamte Unternehmen profitiert. Ein Ausgleich der Kostensteigerungen im Inland ist nur begrenzt möglich, da oftmals gesetzliche Gebührenvorgaben bestehen und Kunden ihrerseits selbst unter wirtschaftlichem Druck stehen. Zur Kompensation dieses bereits seit mehreren Jahren rezessiven Marktumfeldes haben wir interne Effizienzprogramme aufgelegt, um Ausgaben noch weiter zu reduzieren. Gleichzeitig beschleunigen wir digitale Prozesse, den Einsatz künstlicher Intelligenz und investieren gezielt in Bereiche, in denen Sicherheit und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen, wie zum Beispiel KRITIS und Cybersecurity." Himmelsbach hob die Akquisition der weltweit tätigen EPI-Gesellschaften mit Hauptsitz in Singapur hervor. Die TÜV NORD GROUP etabliert sich damit als ein internationaler Marktführer für Audit-, Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für Rechenzentren.

Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend hat die TÜV NORD GROUP im Berichtsjahr die Zahl ihrer Mitarbeitenden weltweit auf 15.781 (nach Köpfen) steigern können. "Gerade in einem herausfordernden Umfeld ist dieses Wachstum für uns alles andere als selbstverständlich", sagte Jürgen Himmelsbach. "Dies zeigt, welches Vertrauen uns entgegengebracht wird und wie stark unser hoher Qualitätsanspruch wirkt." Alle Business Units treiben Innovations- und Digitalisierungsprojekte voran, um neue, insbesondere KI-basierte Dienstleistungen aufzubauen. Für diese Projekte werden weiterhin qualifizierte und motivierte Mitarbeitende aus vielen Kompetenzfeldern benötigt.

Für das laufende Jahr erwartet die TÜV NORD GROUP eine anhaltend rege Nachfrage nach unabhängigen Prüf- und Sicherheitsleistungen, insbesondere in den Wachstumsbereichen Defense und Resilienz. Dirk Stenkamp: "Sicherheit ist die Voraussetzung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, staatliche Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Stabilität. Unser Anspruch ist es, diese Sicherheit messbar, prüfbar und belastbar zu machen, als unabhängiger Partner von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft."



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