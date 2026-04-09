DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 33,96EUR auf Tradegate (09. April 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
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