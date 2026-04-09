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    Gebühr für Straße von Hormus nicht akzeptabel

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich lehnt Gebühr für Hormusdurchfahrt ab
    • Schifffahrt in internationalen Gewässern als Gemeingut
    • Iran muss Meeresrecht respektieren und keine Gebühren
    Frankreich - Gebühr für Straße von Hormus nicht akzeptabel
    Foto: Emphyrio - pixabay

    PARIS (dpa-AFX) - Auch Frankreich hat eine mögliche Gebühr für die Durchfahrt der Straße von Hormus entschieden abgelehnt. "Das ist nicht akzeptabel", sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot auf eine entsprechende Frage im Sender France Inter. "Denn die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf."

    Barrot sagte, nicht nur Frankreich, sondern niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Der Iran müsse das Meeresrecht respektieren.

    Nachdem die USA und Israel am 28. Februar den Krieg gegen den Iran begonnen hatten, hatte Teheran mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gebracht. Mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit den USA im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe hat Teheran vorgeschlagen, für eine sichere Durchfahrt durch die Meerenge Gebühren für Schiffe zu erheben./rbo/DP/jha





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