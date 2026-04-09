Kurz vor dem Iran-Deal wurden - wen überrascht es - gab es massive Wetten auf einen fallenden Ölpreis, offenkundig von Trump-Insidern! Diese Trump-Insider wussten offensichtlich wieder einmal vorher Bescheid uns setzten mit Short-Positionen auf einen fallenden Ölpreis - oder wetteten auf der Plattform Polymarket auf einen extrem zeitnah eintretenden Waffenstillstand. Dabei ist der physische Ölpreis (also echte Lieferung) gestern sogar gestiegen, während "Paper-Öl" (WTI und Brent) gestern fast 20% fiel. Nunn ist vor den morgigen Gesprächen zwischen der Trump-Regierung und dem Iran die Strasse von Hormus wieder geschlossen, Trump droht mit Wideraufnahme des Krieges. Vergleicht man die 14 Punkte-Forderungen der USA und die 10 Punkte-Forderungen der Iraner, gibt es bei keinem einzigen Punkt Übereinstimmung!

Hinweise aus Video:

1. Religion, Sanktionen, Krieg: Warum der Westen die neue Systemlogik nicht versteht

2. Wie lange hält die S&P 500-Rally trotz fragiler Waffenruhe?

Das Video "Ölpreis und Iran: Wie Trump-Insider profitieren und manipulieren! " sehen Sie hier..