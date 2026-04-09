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    Ölpreis und Iran: Wie Trump-Insider profitieren und manipulieren!

    Diese Trump-Insider wussten offensichtlich wieder einmal vorher Bescheid uns setzten mit Short-Positionen auf einen fallenden Ölpreis - oder wetteten auf der Plattform Polymarket auf einen extrem zeitnah eintretenden Waf

    Kurz vor dem Iran-Deal wurden - wen überrascht es - gab es massive Wetten auf einen fallenden Ölpreis, offenkundig von Trump-Insidern! Diese Trump-Insider wussten offensichtlich wieder einmal vorher Bescheid uns setzten mit Short-Positionen auf einen fallenden Ölpreis - oder wetteten auf der Plattform Polymarket auf einen extrem zeitnah eintretenden Waffenstillstand. Dabei ist der physische Ölpreis (also echte Lieferung) gestern sogar gestiegen, während "Paper-Öl" (WTI und Brent) gestern fast 20% fiel. Nunn ist vor den morgigen Gesprächen zwischen der Trump-Regierung und dem Iran die Strasse von Hormus wieder geschlossen, Trump droht mit Wideraufnahme des Krieges. Vergleicht man die 14 Punkte-Forderungen der USA und die 10 Punkte-Forderungen der Iraner, gibt es bei keinem einzigen Punkt Übereinstimmung!

    Hinweise aus Video:

    1. Religion, Sanktionen, Krieg: Warum der Westen die neue Systemlogik nicht versteht

    2. Wie lange hält die S&P 500-Rally trotz fragiler Waffenruhe?

     

    Das Video "Ölpreis und Iran: Wie Trump-Insider profitieren und manipulieren! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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