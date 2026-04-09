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    Machtkampf um Militär-KI

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    Gericht stärkt Pentagon – und bringt Anthropic in Bedrängnis

    Ein Gericht stärkt das Pentagon im Streit mit Anthropic. Während Milliardenverträge wackeln, geht es um Sicherheit, Macht und die Zukunft der Technologie.

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    Machtkampf um Militär-KI - Gericht stärkt Pentagon – und bringt Anthropic in Bedrängnis
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Ein US-Berufungsgericht in Washington hat den Antrag des KI-Unternehmens Anthropic abgelehnt, eine Schwarze Liste des Verteidigungsministeriums vorläufig auszusetzen. Damit bleibt das Unternehmen vorerst von Aufträgen des Pentagons ausgeschlossen, wie CNBC berichtet.

    Das Gericht begründete seine Entscheidung klar: "Unserer Ansicht nach spricht das Abwägungsergebnis hier zugunsten der Regierung." Das Risiko finanzieller Schäden für ein einzelnes Unternehmen sei begrenzt. Dem gegenüber stehe die Kontrolle darüber, wie das Militär in einem aktiven Konflikt an entscheidende KI-Technologie gelangt.

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    Widersprüchliche Urteile erhöhen Druck

    Die Entscheidung steht im Kontrast zu einem Urteil aus San Francisco. Dort hatte ein Gericht der Firma kürzlich teilweise Recht gegeben und der US-Regierung untersagt, die Nutzung ihres KI-Modells Claude vollständig zu verbieten.

    Die Folge ist eine komplizierte Lage. Anthropic darf weiter mit anderen Behörden arbeiten. Gleichzeitig bleiben Aufträge des US-Verteidigungsministeriums tabu. Rüstungsfirmen dürfen die Technologie für militärische Projekte nicht einsetzen.

    Sicherheitsbedenken als Auslöser

    Das Pentagon hatte Anthropic Anfang März als Risiko für die Lieferkette eingestuft. Die Nutzung der Technologie könne die nationale Sicherheit gefährden, so die Begründung. Auftragnehmer müssen seither bestätigen, dass sie das KI-Modell nicht für militärische Projekte verwenden. Das behördenweite Nutzungsverbot von US-Präsident Donald Trump setzte die Branche unter Druck: Konzerne wie Lockheed Martin prüften den Ausstieg, während auch die Partnerschaft mit Palantir beendet wurde.

    Anthropic weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer rechtswidrigen Maßnahme. Das Unternehmen argumentiert, die Entscheidung sei willkürlich und verstoße gegen geltendes Recht.

    Das Gericht räumte zwar ein, dass das Unternehmen "ohne einen Aufschub wahrscheinlich einen gewissen irreparablen Schaden erleiden wird", die Interessen jedoch vor "allem finanzieller Natur zu sein scheinen". Einen Eingriff in die Meinungsfreiheit sah das Gericht nicht.

    Politische Eskalation im Hintergrund

    Der Konflikt hat eine politische Dimension. Die US-Regierung hatte zuvor angeordnet, die Nutzung der Technologie in Behörden schrittweise einzustellen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete das Unternehmen öffentlich als Risiko.

     

     

    Ein Sprecher von Anthropic erklärte nach dem Urteil, man sei "dankbar, dass das Gericht erkannt hat, dass diese Fragen schnell geklärt werden müssen". Das Unternehmen zeigte sich überzeugt, dass die Einstufung letztlich als rechtswidrig bewertet wird.

    Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche sprach dagegen von einem klaren Erfolg. Die Entscheidung sei ein "eindeutiger Sieg für die militärische Einsatzbereitschaft".

     

     

    Streit um Kontrolle von KI

    Im Kern geht es um die Kontrolle über militärische KI. Zwar schloss Anthropic im Juli einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Pentagon, doch der Streit über Zugriff und Einsatzgrenzen ließ die Verhandlungen scheitern und vor Gericht landen – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Branche.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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