SAP nach Erholung wieder schwach - Schwierige KI-Anpassung

Der Abschwung der Walldorfer hatte bereits deutlich vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar begonnen. Seit ihrem Rekord von gut 283 Euro im Februar 2025 haben sie sich etwa halbiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Zwischenerholung am Vortag sind die Aktien von SAP am Donnerstag wieder Dax-Schlusslicht . Sie büßten am Vormittag 3,7 Prozent ein. Auch im laufenden Jahr sind sie insgesamt mit Verlusten von fast 31 Prozent der schwächste Wert. Der deutsche Leitindex büßte am Donnerstag 1,3 Prozent ein.

Die Softwarebranche leidet besonders unter den Anlegersorgen vor einer Verdrängung durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). JPMorgan-Analyst Toby Ogg sieht in den Aussagen des Konzernchefs Christian Klein in der "Financial Times" einen weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell von SAP.

Klein habe die Anleger auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren, so Ogg. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen.

Ogg hält Änderungen am Geschäftsmodell für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben, auch wenn sie zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften./ag/la/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 144,0 auf Tradegate (09. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 176,81 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +21,56 %/+73,66 % bedeutet.



