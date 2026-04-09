    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Das größte Krypto-Geheimnis

    2181 Aufrufe 2181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto enttarnt? NYT nennt einen Namen

    Eine umfangreiche Untersuchung bringt neue Bewegung in das größte Rätsel der Krypto-Welt. Analysen von Texten, alten Mails und auffälligen Mustern führen nun zu einem konkreten Verdacht.

    Das größte Krypto-Geheimnis - Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto enttarnt? NYT nennt einen Namen
    Foto: Unsplash

    Wer ist Satoshi Nakamoto? Diese Frage treibt die Kryptowelt seit 17 Jahren um – und die New York Times glaubt nun, eine Antwort gefunden zu haben. Eine rund 10.000 Wörter umfassende Untersuchung unter der Leitung des Investigativreporters John Carreyrou legt nahe, dass der britische Informatiker Dr. Adam Back der unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannte Erfinder von Bitcoin sein könnte. Back bestreitet das vehement.

    Der Verdacht ist nicht aus der Luft gegriffen. Back erfand 1997 den Proof-of-Work-Algorithmus – das mathematische Fundament, auf dem Bitcoin aufgebaut ist. Kurz vor der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers schickte Satoshi Back sogar eine E-Mail – was Carreyrou als bewusste Tarnung wertet: Back habe sich selbst geschrieben, um den Eindruck zweier verschiedener Personen zu erwecken.

    Für die Untersuchung trugen Carreyrou und KI-Experte Dylan Freedman sämtliche bekannten Schriften Satoshis zusammen und verglichen sie mit den Archiven dreier Cypherpunk-Mailinglisten aus den 1990er und 2000er Jahren. Das Ergebnis: Back erwies sich in allen drei Schreibanalysen als derjenige, dessen Stil dem von Satoshi am ähnlichsten war. Auffällige Gemeinsamkeiten waren doppelte Leerzeichen zwischen Sätzen, britische Schreibweisen und identische Fehler bei der Verwendung von Bindestrichen. Zudem war Back in den zweieinhalb Jahren, in denen Satoshi regelmäßig online aktiv war, weitgehend aus einschlägigen Foren verschwunden – um kurz nach Satoshis berühmtem Rückzug 2011 wieder aufzutauchen.

    Den Anstoß zur Untersuchung gab ausgerechnet eine HBO-Dokumentation. Carreyrou beobachtete darin Backs Auftreten und wurde misstrauisch: "Da ich schon so manchen Lügner kennengelernt und eine gewisse Expertise in Bezug auf ihre Verräterzeichen entwickelt hatte, kam mir Mr. Backs Auftreten – sein unruhiger Blick, sein verlegenes Lachen, die ruckartigen Bewegungen seiner linken Hand – verdächtig vor."

    Die Geschichte hat auch eine juristische Dimension. Back ist Gründer der Bitcoin Standard Treasury Company, einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen, das mehr als 30.000 Bitcoin hält und kurz vor einem Börsengang steht. Als künftiger Börsenkandidat wäre er nach US-Wertpapierrecht verpflichtet, alle für Anleger wesentlichen Informationen offenzulegen. Ein geheimer Vorrat von 1,1 Millionen Bitcoin – den Satoshi kontrollieren soll – würde laut NYT wohl als wesentlich gelten.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Back selbst wies alle Vorwürfe zurück und erklärte auf X: "Ich bin nicht Satoshi." Ein Sprecher von Blockstream, dem von Back geleiteten Unternehmen, ergänzte: "Der Artikel der New York Times basiert auf einer Indizieninterpretation ausgewählter Details und Spekulationen, nicht auf einem definitiven kryptografischen Beweis."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 70.967USD auf CryptoCompare Index (09. April 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das größte Krypto-Geheimnis Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto enttarnt? NYT nennt einen Namen Eine umfangreiche Untersuchung bringt neue Bewegung in das größte Rätsel der Krypto-Welt. Analysen von Texten, alten Mails und auffälligen Mustern führen nun zu einem konkreten Verdacht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     