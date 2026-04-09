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    Israels Armee meldet Tötung von Neffen des Hisbollah-Chefs

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftangriff in Beirut tötet Neffen von Kassim
    • Ali Jussuf Harschi genannt persönlicher Sekretär
    • Kassim führt Hisbollah seit Oktober 2024 und ist Ziel
    Israels Armee meldet Tötung von Neffen des Hisbollah-Chefs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist auch der Neffe des Hisbollah-Chefs Naim Kassim getötet worden. Dies teilte die israelische Armee mit, nachdem auch libanesische Sicherheitskreise am Mittwochabend einen Angriff auf eine Wohnung in einem zehnstöckigen Gebäude bestätigt hatten, in der sich der Verwandte offenbar aufgehalten hatte.

    Die israelische Armee benannte den Neffen als Ali Jussuf Harschi und erklärte, dieser habe auch als persönlicher Sekretär Kassims gedient. Dafür gab es von libanesischer Seite aber keine Bestätigung. Als Sekretär habe er "eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung seines Büros" gespielt, hieß es in der Mitteilung der Armee.

    Bei einem anderen israelischen Luftangriff im Süden des Libanons war nach Hisbollah-Angaben auch ein Leibwächter Kassims getötet worden.

    Kassim führt die Schiitenorganisation seit Oktober 2024 an. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei./wh/DP/jha





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