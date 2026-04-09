Starkes Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Jobs

Wien (IRW-Press/09.04.2026) -

* 200 neue Arbeitsplätze

* Umsatz +20,8% auf EUR 580,1 Mio.

* Auftragseingang +16,5% auf EUR 680,2 Mio.

* EBIT +45,7% auf EUR 46,8 Mio., EBIT-Marge von 8,1%

* Dividendenvorschlag um 11,1% auf 30 Cent abermals erhöht

Frequentis, weltweit führender Anbieter sicherheitskritischer Applikationen für Kontrollzentralen, verzeichnete 2025 das fünfte Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz stieg um 20,8% auf EUR 580,1 Mio., das EBIT erhöhte sich um fast die Hälfte auf EUR 46,8 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,1%. Die eingegangenen Aufträge stiegen um 16,5% oder fast EUR 100 Mio. auf EUR 680,2 Mio. Und die Nachfrage bleibt unverändert hoch: Der Auftragsstand konnte gegenüber dem Wert des Vorjahrs noch einmal um über ein Drittel auf fast EUR 800 Mio. (EUR 794,9 Mio.) gesteigert werden. Mit Blick auf diese starke Auslastung wurde der Personalstand weltweit um mehr als 200 Mitarbeiter:innen erhöht.