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    Starkes Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Jobs

    Starkes Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Jobs
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/09.04.2026) -
    * 200 neue Arbeitsplätze
    * Umsatz +20,8% auf EUR 580,1 Mio.
    * Auftragseingang +16,5% auf EUR 680,2 Mio.
    * EBIT +45,7% auf EUR 46,8 Mio., EBIT-Marge von 8,1%
    * Dividendenvorschlag um 11,1% auf 30 Cent abermals erhöht

    Frequentis, weltweit führender Anbieter sicherheitskritischer Applikationen für Kontrollzentralen, verzeichnete 2025 das fünfte Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz stieg um 20,8% auf EUR 580,1 Mio., das EBIT erhöhte sich um fast die Hälfte auf EUR 46,8 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,1%. Die eingegangenen Aufträge stiegen um 16,5% oder fast EUR 100 Mio. auf EUR 680,2 Mio. Und die Nachfrage bleibt unverändert hoch: Der Auftragsstand konnte gegenüber dem Wert des Vorjahrs noch einmal um über ein Drittel auf fast EUR 800 Mio. (EUR 794,9 Mio.) gesteigert werden. Mit Blick auf diese starke Auslastung wurde der Personalstand weltweit um mehr als 200 Mitarbeiter:innen erhöht.

    "Unser Wachstum und die Profitabilität zeigen, dass unser Geschäftsmodell nachhaltig trägt – gerade in herausfordernden Zeiten. Sie sind Ausdruck unserer Innovationskraft und unseres klaren Fokus auf die Betreiber sicherheitskritischer Kontrollzentralen", sagt Frequentis‑CEO Norbert Haslacher. "Vor allem aber sind sie das Ergebnis des außergewöhnlichen Engagements unserer rund 2.600 Mitarbeiter:innen weltweit. Dafür gilt ihnen ebenso unser Dank wie unseren Kunden, Partnern und Investor:innen für ihr Vertrauen".

    For a safer world: Vernetzte Sicherheit & intelligente Systeme

    In einer zunehmend instabilen Welt gewinnen Systeme an Bedeutung, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Frequentis ist dabei weltweit führend, übernimmt in der Ausgestaltung der globalen Sicherheitsinfrastrukturen eine zentrale Rolle und arbeitet an den Rahmenbedingungen und Lösungen von morgen mit. "Wir sind keine Passagiere, unser Platz ist im Cockpit. Unser Kurs: offene Standards und echte Interoperabilität – damit Einsatzorganisationen über Systeme und Grenzen hinweg zusammenarbeiten können", bringt es Frequentis-CEO Norbert Haslacher auf den Punkt. Aktuell gibt es drei große Wachstumsthemen mit Potenzial:

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    Starkes Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Jobs * 200 neue Arbeitsplätze * Umsatz +20,8% auf EUR 580,1 Mio. * Auftragseingang +16,5% auf EUR 680,2 Mio. * EBIT +45,7% auf EUR 46,8 Mio., …
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