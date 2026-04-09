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    Lufthansa will 'verantwortungslosen' Streik kontern

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa plant zusätzliche Flüge und größere Jets
    • Streik trifft Rückreisende nach Ostern hart
    • Cityline-Streik bedroht rund 800 Arbeitsplätze
    Lufthansa will 'verantwortungslosen' Streik kontern
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will mit zahlreichen Maßnahmen dem für Freitag geplanten Flugbegleiter-Streik entgegenwirken. Der Konzern kündigte zusätzliche Flüge seiner deutschen und internationalen Airlines an. Auch sollen auf einigen Strecken größere Flugzeuge eingesetzt werden. Ein Sonderflugplan ist laut Unternehmen bereits veröffentlicht.

    Der Streikaufruf der Gewerkschaft UFO treffe die Gäste im Rückreiseverkehr nach Ostern besonders hart, kritisierte Personal-Vorstand Michael Niggemann. Zudem sollten mit Lufthansa und Lufthansa Cityline gleich zwei Flugbetriebe gleichzeitig bestreikt werden. "Diese Eskalation ist verantwortungslos." Das Unternehmen müsse gerade mit geopolitischen Herausforderungen wie extremen Kerosinpreisentwicklungen umgehen.

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    Streiks an vielen deutschen Flughäfen

    Zum Streik zwischen 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr aufgerufen hat die Kabinengewerkschaft Ufo. Bestreikt würden sämtliche Abflüge der Lufthansa in Frankfurt und München, sowie Starts der Regionaltochter Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover. Auf dem Frankfurter Flugplan sind für Freitag bereits erste Lufthansa-Flüge gestrichen.

    Dem Streik ist eine Urabstimmung vorausgegangen, die hohe Zustimmung der Beschäftigten zu einem Arbeitskampf ergeben hat. In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um die fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines./ceb/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 7,828 auf Tradegate (09. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,39 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,27 %/+15,09 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Risiken der Lufthansa: Diskussion über historische/aktuelle Kursniveaus (1996/jetzt 7–9 €, frühere Spitze ~30 €), hohe Volatilität durch Streiks und Nahost-Konflikt, mögliche Stilllegung von bis zu 40 Jets und gedrosseltes Wachstum 2026, Einfluss schwacher Delta-Zahlen sowie eine mögliche Senkung der Ticketsteuer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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