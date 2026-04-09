Überraschung bei ITM Power: Staat steigt ein, Aktie springt an

Konkret investiert die staatliche Energiegesellschaft Great British Energy im Rahmen einer Privatplatzierung 40 Millionen Pfund in ITM Power. Nach Abschluss der Transaktion hält der Staat 10,4 Prozent der Stimmrechte. Für den Markt ist das weit mehr als nur eine Finanzspritze. Der Einstieg verleiht dem Unternehmen politischen Rückhalt und stärkt die Wahrnehmung von ITM Power als strategisch wichtiger Player im britischen Energiesystem.

Das Papier des britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power legt am Donnerstag deutlich zu und gehört mit einem Plus von mehr als 12 Prozent zu den stärksten Werten im Sektor. Auslöser ist doppelter Rückenwind aus London: Der britische Staat beteiligt sich direkt an dem Unternehmen und stellt zusätzlich frische Fördermittel für die Weiterentwicklung der Technologie bereit.

Hinzu kommen Zuschüsse von 46,5 Millionen Pfund. Das Geld soll in den Ausbau der Produktionskapazitäten für die nächste Generation der Chronos-Elektrolyseur-Stack-Technologie fließen. Gerade in einer Branche, die immer wieder unter Finanzierungsdruck leidet, ist das ein wichtiger Unterschied. Während viele Wasserstofffirmen weiter auf Kapitalerhöhungen angewiesen sind, gilt ITM Power bilanziell als vergleichsweise solide aufgestellt. Analysten rechnen zum Ende des Geschäftsjahres per 31. März mit einer Liquiditätsposition von mehr als 200 Millionen Pfund.

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Auch operativ hat sich das Unternehmen zuletzt robuster gezeigt als viele Konkurrenten. In den vergangenen zwei Geschäftsjahren ist der Umsatz deutlich gestiegen, zugleich wurde der operative Verlust spürbar reduziert. Damit wächst die Hoffnung, dass ITM Power mit zunehmender Skalierung seiner Elektrolyse-Technologie den Weg in Richtung Gewinnschwelle schaffen kann.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die ITM Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,40 % und einem Kurs von 0,840EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.





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