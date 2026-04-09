Intel Aktie leidet unter Verkäufen - 09.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie fällt um -1,73 % auf 49,67€. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,66 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Obwohl die Intel Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +23,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +57,14 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,95 % 1 Monat +34,40 % 3 Monate +39,51 % 1 Jahr +203,18 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,64 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,72 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,49 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,75 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.