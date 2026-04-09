GFT Technologies - Aktie gerät unter Druck -4,03 % - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die GFT Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,03 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute bei der GFT Technologies Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei GFT Technologies abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,18 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +2,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,92 % verloren.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,49 % 1 Monat -0,33 % 3 Monate -11,18 % 1 Jahr -3,92 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 463,86 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,09 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +0,06 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,51 %.

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Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.