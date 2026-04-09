    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Besonders beachtet!

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec Aktie schmiert ab - 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -3,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie schmiert ab - 09.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

    Mit einer Performance von -3,74 % musste die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,43 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Evotec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,70 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -15,10 % verloren.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,11 %
    1 Monat -11,72 %
    3 Monate -26,70 %
    1 Jahr -15,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die aktuelle Diskussion um Evotecs Bewertung und Kursentwicklung. Zentrale Themen sind der Wert der Tubulis-Übernahme und Evotecs 3,14%-Stake (Stimmrechte 3,33%), die Folgerungen für die Bewertung und der Hinweis, dass Tubulis deutlich mehr wert ist als Evotec. Zudem wird über jüngste Kursanstiege, Umsatzperspektiven 2027 und RBCs Outperform-Ziel von 10 Euro diskutiert; eine unmittelbare Übernahme wird als unwahrscheinlich eingeschätzt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 803,14 Mio. € wert.

    Das könnte für einen weiteren Kursanstieg sprechen


    Am Mittwoch war die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Hohe Kursanstiege waren zu verzeichnen. Das Biotech-Unternehmen Evotec konnte ebenfalls deutlich zulegen. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 4,70 €. Geht es jetzt weiter aufwärts? Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelt Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das […] The post Evotec-Aktie: Das könnte für einen weiteren Kursanstieg sprechen first appeared on sharedeals.de.

    Evotec: Einmal‑Deals retten Zahlen – Turnaround bleibt fragil


    Evotec hat mit der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2025 den angestrebten Turnaround eindrücklich als noch nicht vollendet bestätigt. Umsatz und bereinigtes EBITDA lagen am oberen Ende der Prognose – im vierten Quartal erzielte der Hamburger …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -4,54 %
    +7,11 %
    -11,72 %
    -26,70 %
    -15,89 %
    -76,78 %
    -85,34 %
    +38,97 %
    -69,72 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Evotec Aktie schmiert ab - 09.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -3,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     