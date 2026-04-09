Evotec Aktie schmiert ab - 09.04.2026

Mit einer Performance von -3,74 % musste die Evotec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,43 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Evotec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,70 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +7,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -15,10 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,11 % 1 Monat -11,72 % 3 Monate -26,70 % 1 Jahr -15,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die aktuelle Diskussion um Evotecs Bewertung und Kursentwicklung. Zentrale Themen sind der Wert der Tubulis-Übernahme und Evotecs 3,14%-Stake (Stimmrechte 3,33%), die Folgerungen für die Bewertung und der Hinweis, dass Tubulis deutlich mehr wert ist als Evotec. Zudem wird über jüngste Kursanstiege, Umsatzperspektiven 2027 und RBCs Outperform-Ziel von 10 Euro diskutiert; eine unmittelbare Übernahme wird als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 803,14 Mio. € wert.

Am Mittwoch war die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Hohe Kursanstiege waren zu verzeichnen. Das Biotech-Unternehmen Evotec konnte ebenfalls deutlich zulegen. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 4,70 €. Geht es jetzt weiter aufwärts? Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelt Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das […] The post Evotec-Aktie: Das könnte für einen weiteren Kursanstieg sprechen first appeared on sharedeals.de.

Evotec hat mit der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2025 den angestrebten Turnaround eindrücklich als noch nicht vollendet bestätigt. Umsatz und bereinigtes EBITDA lagen am oberen Ende der Prognose – im vierten Quartal erzielte der Hamburger …

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.