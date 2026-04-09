Saab Registered (B) Aktie heute im Minus (56,44€) - 09.04.2026

Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

Die Saab Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 56,44€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,98 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der Saab Registered (B) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Saab Registered (B) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,62 % hinnehmen.