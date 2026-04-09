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Saab Registered (B) Aktie heute im Minus (56,44€) - 09.04.2026
Am heutigen Handelstag muss die Saab Registered (B) Aktie bisher Verluste von -3,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Saab Registered (B) Aktie.
Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.
Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026
Die Saab Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 56,44€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,98 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute bei der Saab Registered (B) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Saab Registered (B) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,62 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Saab Registered (B) einen Anstieg von +17,96 %.
Saab Registered (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,75 %
|1 Monat
|-2,78 %
|3 Monate
|-3,62 %
|1 Jahr
|+70,56 %
Informationen zur Saab Registered (B) Aktie
Es gibt 534 Mio. Saab Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,93 Mrd. € wert.
Saab Registered (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Saab Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Saab Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.