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    Schnellladen und Fastfood

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    BYD zündet 9-Minuten-Coup mit KFC – kommt jetzt die Wende?

    Auto laden, Essen holen, weiterfahren. BYD startet mit KFC ein Modell für das 9-Minuten-Laden mit Essensbestellung. Nach einem Absatzrückgang und Kursdruck fragt sich der Markt: Zündet jetzt der nächste China-Coup?

    Schnellladen und Fastfood - BYD zündet 9-Minuten-Coup mit KFC – kommt jetzt die Wende?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Fast Food und Schnellladen scheinen gut zusammenzupassen. Der chinesische E-Auto-Riese kooperiert deshalb in China mit KFC. An speziellen Standorten sollen Fahrer ihr Auto in rund neun Minuten laden und währenddessen ihre KFC-Bestellung abholen können. Da die Fahrer ihre Bestellung bereits während der Fahrt aufgeben können, soll dieses Modell ähnlich schnell sein wie das konventionelle Drive-through.

    Der Konzern kündigte an, gemeinsam mit Yum China ein Netz von "9-Minuten-Drive-Thrus" aufzubauen. Der Name spielt auf BYDs Batterie- und Ladetechnik an. Die zweite Generation der Blade-Batterie soll laut Unternehmen in neun Minuten von 10 auf 97 Prozent laden. Hinzu kommt eine neue Bestellfunktion im Fahrzeug. Diese soll KFC-Standorte entlang der Route anzeigen und die Essensbestellung direkt über das Bordsystem ermöglichen. Der Start ist zunächst für BYDs Pkw-Palette geplant, beginnend mit dem SUV Fangchengbao Ti7.

    Spannend ist der Zeitpunkt. BYD steht im Heimatmarkt unter Druck. Die Verkäufe im ersten Quartal lagen laut CNBC rund 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der harte Wettbewerb im chinesischen E-Auto-Markt und der Rückzug staatlicher Förderungen zum Jahresbeginn 2026 bremsen das Unternehmen. Zudem meldete BYD den ersten Rückgang beim Jahresgewinn seit 2021 und die in Hongkong gelistete Aktie liegt derzeit rund 20 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

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    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9

    Gerade deshalb könnte die KFC-Allianz strategisch wichtig werden. BYD hat Ende März bereits die 5.000. Schnellladestation in China gemeldet und will bis Jahresende auf 20.000 kommen. Wenn an diesen Stationen neben Strom auch Komfortangebote bereitgestellt werden, kann der Konzern sein Ökosystem weiter ausbauen. KFC ist dafür kein kleiner Partner: Die Kette kommt in China auf fast 13.000 Filialen in 2.500 Städten. Der China-Umsatz stieg 2025 um 5 Prozent, der operative Gewinn um 8 Prozent.

    Trotz der Schwächephase bleibt BYD mit 367.828 Inlandsverkäufen im ersten Quartal Chinas führender Elektroautohersteller. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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