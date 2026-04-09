Datadog Registered (A) Aktie heute im Plus (102,20€) - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Datadog Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,30 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Datadog Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 102,20€, mit einem Plus von +2,30 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Der Kurs der Datadog Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -0,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) -12,85 % verloren.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,45 % 1 Monat -6,36 % 3 Monate -10,12 % 1 Jahr +31,10 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 328 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,64 Mrd. € wert.

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Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.