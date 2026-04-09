Micron Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 09.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -1,84 % auf 342,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,97 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +12,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,00 % gewonnen.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,93 % 1 Monat +9,87 % 3 Monate +23,61 % 1 Jahr +505,26 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 385,97 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,62 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,74 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,80 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.