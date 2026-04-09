Marvell Technology Aktie legt zu - 09.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Mit einer Performance von +1,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 100,02€, mit einem Plus von +1,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +39,67 % bei Marvell Technology.

Allein seit letzter Woche ist die Marvell Technology Aktie damit um +13,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Marvell Technology um +36,64 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,66 % 1 Monat +33,13 % 3 Monate +39,67 % 1 Jahr +122,29 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,18 Mrd. € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.