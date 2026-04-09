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    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie heute im Minus - 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie bisher Verluste von -3,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie.

    Besonders beachtet! - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie heute im Minus - 09.04.2026
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    LVMH ist weltgrößter Luxusgüterkonzern mit Fokus auf Mode & Lederwaren, Uhren/Schmuck, Parfüm/Kosmetik, Weine/Spirituosen (u.a. Louis Vuitton, Dior, Moët, Hennessy). Zweck: Wertschöpfung durch globale Luxusmarken. Starke Marktstellung, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: Kering, Richemont, Hermès, Estée Lauder. USP: Markenportfolio, globale Präsenz, vertikale Integration.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.04.2026

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie notiert aktuell bei 480,75 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,95  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,70 %, geht es heute bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,22 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um +7,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Rückgang von -21,09 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,72 %
    1 Monat +1,31 %
    3 Monate -21,22 %
    1 Jahr -0,28 %

    Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 239,14 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 09.04. - TecDAX schwach -1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Plus, mit +0,46 %. Hermes International notiert im Minus, mit -1,61 %. Kering verliert -1,57 % L'Oreal notiert im Minus, mit -1,95 %.

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    Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -3,70 %
    +7,72 %
    +1,31 %
    -21,22 %
    -0,28 %
    -40,82 %
    -15,35 %
    +244,52 %
    +15.267,10 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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