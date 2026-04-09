    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDO & CO AktievorwärtsNachrichten zu DO & CO

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    DO & CO Aktie fällt auf 185,80€ - 09.04.2026

    Am 09.04.2026 ist die DO & CO Aktie, bisher, um -3,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DO & CO Aktie.

    Besonders beachtet! - DO & CO Aktie fällt auf 185,80€ - 09.04.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    DO & CO ist ein österreichischer Premium-Caterer mit Fokus auf Airline-Catering, Event- und Restaurantgastronomie. Kernleistungen: hochwertige Bordverpflegung, Hospitality bei Sport-/Business-Events, Gourmet-Restaurants. Starke Position im Premium-Airline-Segment. Wichtige Konkurrenten: gategroup, LSG Sky Chefs, SATS. USP: Premium-Positionierung, starke Markenpartner, hohe Service- und Qualitätsstandards.

    DO & CO Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die DO & CO Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,33 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,46 %, geht es heute bei der DO & CO Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DO & CO abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,82 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DO & CO Aktie damit um +13,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DO & CO auf -7,72 %.

    DO & CO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,44 %
    1 Monat +8,09 %
    3 Monate -8,82 %
    1 Jahr +49,15 %

    Informationen zur DO & CO Aktie

    Es gibt 11 Mio. DO & CO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 09.04. - TecDAX schwach -1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sodexo und Co.

    Sodexo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,56 %.

    DO & CO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DO & CO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DO & CO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DO & CO

    -3,33 %
    +13,44 %
    +8,09 %
    -8,82 %
    +49,15 %
    +79,81 %
    +160,00 %
    +1.357,25 %
    ISIN:AT0000818802WKN:915210



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DO & CO Aktie fällt auf 185,80€ - 09.04.2026 Am 09.04.2026 ist die DO & CO Aktie, bisher, um -3,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DO & CO Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     