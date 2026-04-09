DO & CO Aktie fällt auf 185,80€ - 09.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die DO & CO Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,33 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,46 %, geht es heute bei der DO & CO Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DO & CO ist ein österreichischer Premium-Caterer mit Fokus auf Airline-Catering, Event- und Restaurantgastronomie. Kernleistungen: hochwertige Bordverpflegung, Hospitality bei Sport-/Business-Events, Gourmet-Restaurants. Starke Position im Premium-Airline-Segment. Wichtige Konkurrenten: gategroup, LSG Sky Chefs, SATS. USP: Premium-Positionierung, starke Markenpartner, hohe Service- und Qualitätsstandards.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DO & CO abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,82 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DO & CO Aktie damit um +13,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DO & CO auf -7,72 %.

DO & CO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,44 % 1 Monat +8,09 % 3 Monate -8,82 % 1 Jahr +49,15 %

Informationen zur DO & CO Aktie

Es gibt 11 Mio. DO & CO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,04 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sodexo und Co.

Sodexo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,56 %.

DO & CO Aktie jetzt kaufen?

Ob die DO & CO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DO & CO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.