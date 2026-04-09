100 Tage Euro in Bulgarien
EZB sieht keine Preisspirale
- Rascher Preisanstieg nach Euroeinführung ausgeblieben
- Inflation in 100 Tagen nach Umstellung begrenzt
- Preise stiegen vor allem bei Dienstleistungen an
SOFIA (dpa-AFX) - Der von vielen Skeptikern erwartete rasante Preisanstieg nach der Euro-Einführung in Bulgarien ist nach ersten Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgeblieben. Die Auswirkung auf die Verbraucherpreise in den ersten 100 Tagen mit der neuen Währung seien begrenzt, betont die Zentralbank. Preissteigerungen gab es demnach vor allem bei Dienstleistungen. In diesem Bereich gebe es oft weniger Wettbewerbsdruck. Einige Preise seien noch vor der Übernahme des Euro angepasst worden.
In dem südöstlichen EU-Land wird seit Anfang 2026 mit Euro statt mit der alten Landeswährung Lew bezahlt. Der feste Umrechnungskurs liegt bei 1,95583 Lew pro Euro - exakt derselbe, zu dem einst die D-Mark in den Euro überging.
Teuerung nur kurzlebig
Die Zentralbank sieht den Preisauftrieb in Bulgarien auch nach der Währungsumstellung unter Kontrolle. Die jährliche Inflationsrate sank demnach von 3,5 Prozent im Dezember 2025 auf 2,3 Prozent im Januar und 2,1 Prozent im Februar. Allerding gab es im Monatsvergleich einen Anstieg.
Die Preise stiegen laut EZB im Januar 2026 im Vergleich zum Dezember 2025, also vor der Einführung des Euro, um 0,6 Prozent. Diese Zahl sei ungewöhnlich hoch für einen Januar. Allerdings sei der Monatsvergleich generell stärker von saisonalen Mustern geprägt. Dies könnten Preisanpassungen nach den Feiertagen oder saisonale Schwankungen bei Lebensmittelpreisen sein.
Im Februar habe die Inflation im Monatsvergleich wieder deutlich niedriger gelegen. Das bedeute, dass die Preissteigerungen im Januar überwiegend kurzlebig waren, heißt es weiter in der Studie. Im Dienstleistungssektor verzeichneten demnach Restaurants, Unterkünfte sowie die Bereiche Information und Kommunikation überdurchschnittliche Preissteigerungen.
Ebenso wie in anderen Ländern, die den Euro übernommen haben, sei die von manchen Verbrauchern gefühlte Inflation höher als die tatsächliche Teuerung, betonte die Zentralbank. Dies sei auf eine stärkere Wahrnehmung der Preise oft gekaufter Waren oder konsumierter Dienstleistungen zurückzuführen.
Befürworter des Euro werden mehr
Die EZB erfasste für ihre Studie auch Daten von Einzelhandelsketten in Bulgarien. Diese zeigten, dass die Preisänderungen während des Eurowechsels minimal waren und oft nur wenige Euro-Cent betrugen. Daraus lasse sich ableiten, dass sich Einzelhändler an die festen Umrechnungsraten und die gesetzlichen Rundungsregeln gehalten haben.
Allerdings seien bereits vor der Euro-Einführung Preiserhöhungen vorgenommen wurden. Sobald klar wurde, dass Bulgarien den Euro übernehmen würde, hätten einige Einzelhändler begonnen, ihre Preise anzupassen.
Die EZB betonte, nach seiner Einführung sei die Unterstützung für den Euro Umfragen zufolge im Februar auf 54 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Wert in Bulgarien seit Jahren. Dies dürfte, so die Studie, die begrenzte Auswirkung der Euro-Einführung auf die Preise widerspiegeln. Frühere Bedenken hätten wahrscheinlich nachgelassen./el/DP/stw
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #13
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1570
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 zurückgewonnen. Der feste Wochenschluss könnte zum Start in die neue Woche am Montag für eine Erholung an die 1,16er-Marke sorgen. Mit Blick auf die geopolitische Lage bleiben jedoch auch gegenteilige Impulse möglich.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1630
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120322-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-13.png
Nächste Widerstände: 1,1575 | 1,1616 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1495 | 1,1414 = Vorwochentief | 1,1391
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob sich die Erholungstendenz durchsetzt oder erneut Korrekturdruck in den Markt kommt. Im Idealfall könnte der 1,17er-Bereich angesteuert werden, erneute Schwäche hingegen Druck auf die 1,15er-Marke ausüben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1590 bis 1,1690 alternativ 1,1490 bis 1,1590
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart stützt sich der Kurs an der 1,14er-Marke für eine Zwischenerholung. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro am 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand treffen und unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben. Daraufhin wäre eine Tendenz in Richtung der 1,13er-Marke zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1470 bis 1,1710
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260321120251-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte der Kurs nach Erholung an die 200-Tage-Linie wieder deutlich nachgeben. Damit würde der 1,13er-Bereich erneut ins Visier geraten. Sollten die gleitenden Durchschnitte hingegen zurückgewonnen werden, dürfte sich weitere Erholungsstimmung durchsetzen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1320 bis 1,1560 alternativ 1,1650 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading