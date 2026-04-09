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    1.000 Jobs vor dem Aus

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    Neuer Disney-Chef greift durch – das steckt hinter den Jobkürzungen

    Disney plant massive Stellenstreichungen und richtet sich neu aus. Der neue CEO setzt auf harte Einschnitte, um das Wachstum im Streaming zu sichern.

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    1.000 Jobs vor dem Aus - Neuer Disney-Chef greift durch – das steckt hinter den Jobkürzungen
    Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo

    Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney stellt sich auf einen weiteren Stellenabbau ein. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen plant der Konzern, in den kommenden Wochen bis zu 1.000 Arbeitsplätze zu streichen, wie das Wall Street Journal berichtet. Besonders betroffen sei die vor kurzem zusammengelegte Marketingabteilung.

    Die Maßnahmen zählen zu den ersten größeren Schritten unter dem neuen Vorstandschef Josh D'Amaro. Die Planungen hatten jedoch bereits vor seinem Amtsantritt im März begonnen.

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    Druck durch Streaming und Wettbewerb

    Disney reagiert damit auf strukturelle Probleme im Kerngeschäft. Das Streaming bringt geringere Margen als das frühere lineare Fernsehen. Gleichzeitig schwächelt das Kinogeschäft. Hinzu kommt ein intensiver Wettbewerb durch Technologiekonzerne wie Amazon und YouTube.

    Der Konzern will gezielt Mittel freisetzen, um stärker in digitale Geschäftsmodelle zu investieren. Diese gelten intern als zentrale Wachstumsfelder.

    Umbau läuft seit Jahren

    Bereits seit der Rückkehr von Bob Iger als CEO im Jahr 2022 baut Disney massiv um. Mehr als 8.000 Stellen fielen seitdem weg. Die aktuelle Welle ist Teil dieser Strategie.

    Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 beschäftigte Disney rund 231.000 Mitarbeiter. Etwa 80 Prozent arbeiten im Bereich Erlebnisse, also etwa in Freizeitparks und im Konsumgütergeschäft. Während diese Segmente wachsen, konzentrieren sich Einschnitte vor allem auf Unterhaltung, Sport und Verwaltung.

    Marketing und Streaming im Fokus

    Ein zentraler Hebel ist die Neuorganisation des Marketings. Erstmals bündelt Disney die Bereiche Unterhaltung, Erlebnisse und Sport unter einer Leitung. Das interne Sparprogramm trägt den Codenamen "Project Imagine".

    Parallel führt der Konzern seine Streaming-Dienste enger zusammen. Die Teams von Disney+ und Hulu werden vereint, langfristig sollen beide Angebote in einer einzigen App aufgehen. Unterstützung holt sich Disney dabei von Beratern der Unternehmensberatung Bain.

    Erfolg hängt an der Aktie

    Konkrete Details zu seiner langfristigen Strategie hat D'Amaro bisher nicht präsentiert. Insider berichten dem Wall Street Journal, dass er vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Sparten beschleunigen will.

    Der Druck ist hoch. Die Aktie des Konzerns hat seit ihrem Hoch im Jahr 2021 fast die Hälfte ihres Werts verloren. Nach einem Schlusskurs von 99,18 US-Dollar am Mittwoch, ein Plus von 3,55 Prozent, liegt die Aktie am Donnerstag im vorbörslichen Handel leicht im Minus bei 98,60 US-Dollar, ein Rückgang von 0,58 Prozent (Stand 12:05 Uhr MEZ). Ob der neue Sparkurs den Turnaround bringt, wird sich an der Entwicklung der Aktie messen lassen.

    Walt Disney

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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