WARBURG RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE nach den Ende März vorgelegten Jahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Angesichts der breiten Prognosespannen für 2026, des unsicheren Zollumfelds und der weiterhin verhaltenen Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen VW und Porsche AG sieht Analyst Fabio Hölscher nur begrenzte Kurskatalysatoren für die VW-Dachgesellschaft. Zum Jahresbericht schrieb er am Donnerstag, dass er den Erwartungen weitgehend entsprochen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 32,14EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
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