UBS stuft DANONE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas bezog sich am Mittwoch auf jüngste Medienberichte, wonach der Nahrungsmittelkonzern eine mögliche Übernahme des aktuell zu Reckitt gehörenden US-Spezialisten für Babynahrung Mead Johnson erwägt. Das sei allerdings keine große Überraschung. Denn zum einen sei das Interesse von Danone an den Amerikanern nicht neu. Zum anderen habe Reckitt im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung bereits deutlich gemacht, dass Mead Johnson nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 68,62EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +37,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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