DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet beim Prothesenhersteller mit einem schwächeren Start ins Jahr. Dies habe das Unternehmen aber bereits angezeigt und seine Prognosen reflektierten dies auch, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 52,70EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.