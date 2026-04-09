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    UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

    UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal von 380 auf 385 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Lkw-Bauer lägen insgesamt in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Analystenerwartungen, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in seiner Vorschau. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognose für 2026, da er nun mit einem schwächeren Gegenwind von der Währungsseite rechnet./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,65 % und einem Kurs von 29,03EUR auf Tradegate (09. April 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Hemal Bhundia
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 385
    Kursziel alt: 380
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A



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