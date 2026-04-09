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    Richtungswechsel?

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    Kryptomarkt reagiert vor US-Inflationsdaten und Fed-Sitzung nervös

    Mit Blick auf die US-Inflationsdaten am Freitag und die nächste Fed-Entscheidung Ende April kommt der Kryptomarkt trotz starker Woche ins Straucheln.

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    Richtungswechsel? - Kryptomarkt reagiert vor US-Inflationsdaten und Fed-Sitzung nervös
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Donnerstagmittag 0,75 Prozent tiefer bei 71.245 US-Dollar. Deutlich schwächer präsentieren sich die großen Altcoins: Ethereum, XRP und Dogecoin verlieren jeweils mehr als 3 Prozent und führen die Liste der Tagesverlierer unter den großen Kryptowährungen an. Auch Solana und BNB geben jeweils rund 2,5 Prozent nach.

    Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sinkt um 1,1 Prozent auf 2,42 Billionen US-Dollar.Trotz der aktuellen Schwäche fällt die Wochenbilanz am Kryptomarkt weiterhin deutlich positiv aus.

    Bitcoin verzeichnet auf Sicht der vergangenen sieben Tage ein Plus von 7,2 Prozent. Ethereum legt im Wochenvergleich um 6,7 Prozent zu. Solana gewinnt im selben Zeitraum 4 Prozent, während XRP und BNB jeweils ein Wochenplus von 2 Prozent verbuchen.

    Markt blickt auf US-Inflation

    Im Fokus der Märkte stehen nun die am Freitag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für März. Volkswirte rechnen damit, dass die US-Inflation im März auf 3,4 Prozent im Jahresvergleich steigt – nach 2,4 Prozent im Februar. Die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert werden, soll auf 2,7 Prozent zulegen.

    Marktbeobachter warnen daher, dass ein überraschend hoher Inflationswert die Hoffnung auf Zinssenkungen weiter zurückdrängen und Risikoanlagen belasten könnte.

    Nach Daten aus dem Optionsmarkt preisen Händler derzeit lediglich eine Bewegung von rund 2,5 Prozent in beide Richtungen für Bitcoin nach Veröffentlichung der Inflationsdaten ein.

    Auch die implizite 30-Tage-Volatilität signalisiert Ruhe: Der entsprechende Marktindikator ist auf 46,5 Prozent gefallen und markiert damit den niedrigsten Stand seit Ende Januar. Dies entspricht einer erwarteten täglichen Kursschwankung von etwa 2,9 Prozent – deutlich unter dem 30-Tage-Durchschnitt von 3,4 Prozent.

    Fed-Protokoll zeigt Unsicherheit über weiteren Zinspfad

    Zusätzliche Unsicherheit bringt das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC). Daraus geht hervor, dass die US-Notenbanker uneins darüber sind, wann Zinssenkungen angemessen wären – und ob diese 2026 überhaupt noch erfolgen.

    Die Fed hatte den Leitzins bei ihrer Sitzung am 17. und 18. März mit 11 zu 1 Stimmen unverändert in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen.

    Während mehrere Mitglieder weiterhin davon ausgehen, dass Zinssenkungen bei nachlassender Inflation angemessen wären, machten andere deutlich, dass auch weitere Zinserhöhungen möglich bleiben, falls der Preisdruck anhält.

    Nächste Richtungsentscheidung Ende April

    Die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve steht für den 28. und 29. April an. Dann dürfte die Notenbank sowohl die Inflationsentwicklung als auch die geopolitische Lage neu bewerten.

    Daten vom Fed-Watch-Tool zeigen, dass Anleger mehrheitlich nicht mit einer kurzfristigen Zinssenkung rechnen. Die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen bis zur Dezember-Sitzung liegt derzeit bei 99,5 Prozent.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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