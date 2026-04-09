Börse, Baby!
Rendite-Kracher: DIESE ETF-Strategie zahlt sich doppelt aus!
Während des Iran-Krieges ging der MSCI World auf Talfahrt. Ist das US-Klumpenrisiko zu hoch? Und welche Alternativen gibt es?
- MSCI World während Iran-Krise stark unter Druck
- US-Klumpenrisiko durch techlastige Gewichtung
- Alternative ETFs und monatliches Investieren empfehlen
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Der US-und sehr techlastige MSCI World verlor während der Krise: zyklische Tech-Aktien geraten unter Druck aufgrund von drohender Inflation und einem hochgehaltenen Zinsniveau.
Der Welt-Index bricht nicht so stark ein wie so manche Einzelaktie, aber er verliert spürbar: Und das kann Auswirkungen auf die gewünschte Ziel-Rendite haben!
Welche ETFs man unbedingt auf dem Schirm haben sollte und warum viele ETFs nicht Diversifikation, sondern eine Zunahme an Komplexität bedeuten, klären wir neuesten wallstreet-online-Podcast Börse, Baby!
In dieser Folge von Börse, Baby! öffnen Krischan Orth und Ferdinand Hammer ihr Depot und sprechen über 5 ETFs, die sie tatsächlich im Portfolio haben. Darunter: Nicht nur der MSCI World.
Wir beleuchten Chancen und Risiken und warum monatliches Investieren für viele Anleger der sinnvollste Weg sein kann. In dieser Folge von Börse, Baby! öffnen Krischan Orth und Ferdinand Hammer ihr Depot und sprechen über 5 ETFs, die sie tatsächlich im Portfolio haben. Darunter: Nicht nur der MSCI World.
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