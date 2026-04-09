    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

    UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 39,30EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Stone
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38,5
    Kursziel alt: 38,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     