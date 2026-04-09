UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 39,30EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,5
Kursziel alt: 38,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,5
Kursziel alt: 38,5
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