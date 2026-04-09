UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 39,30EUR auf Tradegate (09. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,5

Kursziel alt: 38,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

