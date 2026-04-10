9 Mrd. US-Dollar im April
Russlands Öl-Coup: Warum Moskau plötzlich Milliarden mehr kassiert
9 Milliarden US-Dollar aus einer Ölsteuer: Russlands Einnahmen explodieren. Der Iran-Krieg spielt Moskau in die Karten.
- Russland erzielt im April 9 Milliarden US-Dollar
- Mineralgewinnungssteuer verdoppelt Einnahmen seit März
- Asiatische Länder steigern Nachfrage nach russischem Öl
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Russland wird im April aus der wichtigsten einzelnen Ölsteuer, der Mineralgewinnungssteuer Einnahmen von 9 Milliarden US-Dollar verzeichnen, wie Berechnungen von Reuters am Donnerstag ergaben. Nach 4,2 Milliarden US-Dollar im März wäre dies eine Verdopplung binnen eines Monats und zugleich rund 10 Prozent mehr als im April 2025. Dies ist ein Beweis dafür, dass der zweitgrößte Ölexporteur der Welt durch den Iran-Krieg und dem Preisschock am Ölmarkt unerwartet hohe Einnahmen erzielt hat. Die Produktion ist Russlands Haupteinnahmequelle aus seiner riesigen Öl- und Gasindustrie.
Der Kreml sprach diese Woche von einer großen Zahl neuer Anfragen für russische Energielieferungen. Reuters berichtet zudem, dass asiatische Länder wie Vietnam, Thailand, die Philippinen, Indonesien und Sri Lanka verstärkt russisches Öl nachfragen.
Trotz der enormen Öleinnahmen sind Russland Grenzen gesetzt. Ökonomen in Russland haben wiederholt davor gewarnt, dass 2026 ein schwieriges Jahr werden könnte.
Die Haushaltslage bleibt in Russland angespannt: Das Finanzministerium teilte am Mittwoch mit, dass Russland im Zeitraum von Januar bis März 2026 ein Haushaltsdefizit von 4,58 Billionen Rubel (58,5 Milliarden US-Dollar) beziehungsweise 1,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verzeichnete. Außerdem haben die Angriffe der Ukraine auf die russische Energieinfrastruktur, mit dem Ziel, Moskaus Finanzen zu schwächen, zu geringeren Einnahmen beigetragen. Dies könnte dazu führen, dass die Ölproduktion gekürzt wird.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 97,95USD auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.