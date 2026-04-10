Russlands Öl-Coup: Warum Moskau plötzlich Milliarden mehr kassiert

Russland wird im April aus der wichtigsten einzelnen Ölsteuer, der Mineralgewinnungssteuer Einnahmen von 9 Milliarden US-Dollar verzeichnen, wie Berechnungen von Reuters am Donnerstag ergaben. Nach 4,2 Milliarden US-Dollar im März wäre dies eine Verdopplung binnen eines Monats und zugleich rund 10 Prozent mehr als im April 2025. Dies ist ein Beweis dafür, dass der zweitgrößte Ölexporteur der Welt durch den Iran-Krieg und dem Preisschock am Ölmarkt unerwartet hohe Einnahmen erzielt hat. Die Produktion ist Russlands Haupteinnahmequelle aus seiner riesigen Öl- und Gasindustrie.

Der Kreml sprach diese Woche von einer großen Zahl neuer Anfragen für russische Energielieferungen. Reuters berichtet zudem, dass asiatische Länder wie Vietnam, Thailand, die Philippinen, Indonesien und Sri Lanka verstärkt russisches Öl nachfragen.