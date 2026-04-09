Redcare Pharmacy - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.04.2026

Mit einer Performance von -3,84 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,38 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Redcare Pharmacy abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -40,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +9,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,67 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,21 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,10 % 1 Monat -6,64 % 3 Monate -40,03 % 1 Jahr -66,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und eine mögliche Übernahme der Redcare Pharmacy Aktie. Kernpunkte sind Spekulationen zu Short-Seller-Gewinnen und deren Auswirkungen auf den Kurs, der von ca. 130 € auf rund 30 € gefallen ist, sowie die Einschätzung, dass Q1-Zahlen besser als erwartet ausfallen. Erwartet wird eine potenzielle Trendwende oder Übernahme; zugleich gibt es Kritik an Betrugsvorwürfen und Analysten.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 786,92 Mio.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Blatt wende sich, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Entwicklung im ersten Quartal sorge für …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Redcare Pharmacy, die Betreiberin der Online-Marke Shop Apotheke, ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.