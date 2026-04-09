AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis wird zum Full-Liner im ...

Das Unternehmen ist seit mehr als 100 Jahren ein etablierter Ingenieur- und Servicepartner für Tankstellenbau und -technik. Die AGRAVIS Energie Holding erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2026 die Anteile der bisherigen Gesellschafter Arne und Sören Jungjohann sowie Horst Ravens. Die restlichen 12,5 Prozent verbleiben bei Geschäftsführer Sebastian Zander, der das Unternehmen weiterhin operativ lenken wird. Jungjohann wurde 1914 gegründet und beschäftigt knapp 40 Mitarbeitende. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von Schleswig-Holstein bis Hessen.

Agravis wird zum Full-Liner im Tankstellengeschäft / Mehrheitserwerb an der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH in Isernhagen (FOTO) Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) stärkt ihr Kompetenzfeld im Tankstellen- und Mobilitätsgeschäft (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen /energie/geschaeftskunden/mobilitaet/tankstelle) und übernimmt durch ihre Tochtergesellschaft AGRAVIS Energie Holding GmbH 87,5 Prozent der Anteile an der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH (https://d-jungjohann.de/) in Isernhagen.

Schon lange zentraler Partner für Technik und Service



"AGRAVIS und Jungjohann verbindet eine langjährige Zusammenarbeit", unterstreichen Oliver Korting, Bereichsleiter Energie bei der AGRAVIS, und der bisherige Hauptgesellschafter Arne Jungjohann. Auch in viele Tankstellenprojekte regionaler Raiffeisen-Genossenschaften war das Unternehmen bislang schon als zentraler Partner für Technik und Service involviert.



Integriertes Leistungsangebot aus einer Hand



Durch den Anteilserwerb wird die AGRAVIS mit ihrem Bereich Energie zum Full-Liner im Tankstellengeschäft. "Wir können unseren Kundinnen und Kunden künftig ein integriertes Leistungsangebot aus einer Hand bieten - von der Standortanalyse über die Planung und Begleitung von Tankstellenprojekten bis hin zum eigentlichen Bau und der technischen Ausstattung", führt Oliver Korting aus. Zudem übernimmt AGRAVIS weitere Dienstleistungen wie die Koordination von TÜV-Kontrollen sowie von Wartung und Reparaturen. Darüber hinaus betreibt der AGRAVIS-Konzern ca. 100 eigene Tankstellen.



Potenzial für weiteres Wachstum im Markt



"Die Transformation im Tankstellenmarkt schreitet immer weiter voran", erläutert Oliver Korting und nennt die wachsende Vielfalt an Antriebstechnologien, die Bedeutung moderner Mobilitäts-Hubs sowie steigende Anforderungen an Infrastruktur und Service. Vor diesem Hintergrund biete der Mehrheitserwerb an der Detlev Jungjohann Ingenieur GmbH Potenzial für weiteres Wachstum im Markt und für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.



"Uns war wichtig, das Familienunternehmen nach fünf Generationen in die Hände eines zuverlässigen Partners zu übergeben, der das Unternehmen kennt, für Kontinuität steht und auch den Mitarbeitenden eine vielversprechende Zukunft bietet", so Arne Jungjohann. Das sei mit der AGRAVIS gelungen.

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Bernd Homann

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