Einbecker Brauhaus: Jahresergebnis 2025 & Prognose 2026 im Überblick
Die Einbecker Brauhaus AG blickt auf ein von Restrukturierung, Absatzrückgang und Transformationskosten geprägtes Jahr 2025 – mit klaren Weichen für die Zukunft.
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- Jahresfehlbetrag 2025: rund 1,7 Mio. EUR, darin enthalten Restrukturierungskosten von etwa 0,7 Mio. EUR.
- Absatzrückgang: Eigenmarken minus ca. 8 %; inklusive Lohngeschäft insgesamt minus ca. 8,6 %; unwirtschaftliche Geschäfte bewusst aufgegeben.
- Ergebnisbelastungen durch Transformationsprojekte, insbesondere Personalmaßnahmen (Abbau von 22 Mitarbeitenden), sowie durch Abschreibungen und Buchwertkorrekturen.
- Vorstand erwartet für 2026 durch frühzeitig eingeleitete Maßnahmen eine spürbare Ergebnisverbesserung, rechnet aber aufgrund des schwierigen Marktumfelds und Umsatzrückgangs mit einem negativen Ergebnis im mittleren sechsstelligen Bereich.
- Ab dem Geschäftsjahr 2027 soll nach aktueller Planung wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden.
- Der Geschäftsbericht der Einbecker Brauhaus AG für 2025 wird im Mai 2026 veröffentlicht.
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