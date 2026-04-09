    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEinbecker Brauhaus AktievorwärtsNachrichten zu Einbecker Brauhaus
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einbecker Brauhaus: Jahresergebnis 2025 & Prognose 2026 im Überblick

    Die Einbecker Brauhaus AG blickt auf ein von Restrukturierung, Absatzrückgang und Transformationskosten geprägtes Jahr 2025 – mit klaren Weichen für die Zukunft.

    Einbecker Brauhaus: Jahresergebnis 2025 & Prognose 2026 im Überblick
    Foto: adobe.stock.com
    • Jahresfehlbetrag 2025: rund 1,7 Mio. EUR, darin enthalten Restrukturierungskosten von etwa 0,7 Mio. EUR.
    • Absatzrückgang: Eigenmarken minus ca. 8 %; inklusive Lohngeschäft insgesamt minus ca. 8,6 %; unwirtschaftliche Geschäfte bewusst aufgegeben.
    • Ergebnisbelastungen durch Transformationsprojekte, insbesondere Personalmaßnahmen (Abbau von 22 Mitarbeitenden), sowie durch Abschreibungen und Buchwertkorrekturen.
    • Vorstand erwartet für 2026 durch frühzeitig eingeleitete Maßnahmen eine spürbare Ergebnisverbesserung, rechnet aber aufgrund des schwierigen Marktumfelds und Umsatzrückgangs mit einem negativen Ergebnis im mittleren sechsstelligen Bereich.
    • Ab dem Geschäftsjahr 2027 soll nach aktueller Planung wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden.
    • Der Geschäftsbericht der Einbecker Brauhaus AG für 2025 wird im Mai 2026 veröffentlicht.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Einbecker Brauhaus: Jahresergebnis 2025 & Prognose 2026 im Überblick Die Einbecker Brauhaus AG blickt auf ein von Restrukturierung, Absatzrückgang und Transformationskosten geprägtes Jahr 2025 – mit klaren Weichen für die Zukunft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     